Hirschi Fünfter der Benelux-Rundfahrt

Marc Hirschi fiel am Schlusstag der Benelux-Rundfahrt noch drei Positionen zurück © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Marc Hirschi verpasst den Gesamtsieg in der Benelux-Rundfahrt. Der junge Berner verliert am letzten Tag noch drei Positionen und wird Fünfter. Der Sieg geht an den Belgier Laurens De Plus.