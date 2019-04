Hischier erhält Freigabe für die WM

Nico Hischier (vorne) dürfte an der WM für die Schweiz über das Eis kurven © KEYSTONE/AP/GERRY BROOME

Die Schweiz kann an der WM in der Slowakei vom 10. bis 26. Mai wohl auf NHL-Professional Nico Hischier zählen. Allgemein war erwartet worden, dass der Walliser Nico Hischier nach seiner zweiten NHL-Saison die Schweiz an der Weltmeisterschaft in der Slowakei vertreten wird.