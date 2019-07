Holztribüne von Fussballstadion abgebrannt

Nur noch Schutt und Asche: Für die Sportvereine in Lausanne ist die Zerstörung der Tribüne Bois-Gentil ein grosser Verlust. Auf dem Fussballplatz fanden zahlreiche Spiele der Klubs der Kantonshauptstadt statt, insbesondere von Junioren. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Holztribüne des Stadions Bois-Gentil in Lausanne ist in der Nacht auf Donnerstag in Flammen aufgegangen. Das historische Bauwerk wurde beim Brand vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand.