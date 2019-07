Hitze lockt Rossbrämen in die Badis

Rossbrämen halten sich oft in der Nähe von Bauernhöfen oder Gewässern auf (Symbolbild). © iStock

Sie sind zwischen zwei bis drei Zentimeter gross, also in etwa halb so gross wie ein Zeigefinger, und gleichen in Form und Farbe einer ganz normalen Bräme – Rossbrämen. Sie treiben sich derzeit vermehrt in der Nähe von Gewässern auf. Dies hat mit dem schwülen Wetter zu tun.