Hitzesommer werden in Zukunft häufiger

Solche Hitzesommer wie dieses Jahr, wird es in Zukunft häufiger geben. © iStock/Xurzon

Der Hitzesommer legt eine kurze Pause ein. Am Donnerstag zieht eine Kaltfront auf, die das FM1-Land ein wenig abkühlen wird. Auch in den kommenden Jahren ist mit Hitzeperioden zu rechnen. Ein Meteorologe erklärt, weshalb das so ist.