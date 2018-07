Höhepunkt: 35 Grad im Wallis

Wer sich in der aktuellen Hitze abkühlen will, geht am besten in die Höhe und nimmt ein Bad in einem Alpsee. © Keystone/WALTER BIERI

Die Hitzewelle in der Schweiz hat am Freitag ihren Höhepunkt erreicht. Im Wallis kletterte das Thermometer am Nachmittag bis auf 35 Grad. Noch nie war es in diesem Sommer hierzulande wärmer.