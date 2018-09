Hochsommer feiert sein Comeback

Nachdem am Samstag mit zehn bis zwölf Sonnenstunden in einigen Teilen der Schweiz ein Hochsommertag (Höchsttemperatur über 25 Grad) registriert wurde, sind am Sonntag erneut viel Sonnenschein und warme Luftmassen angesagt, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Auch während der kommenden Tage herrsche stabiles Hochdruckwetter – die Temperatur steige weiter an.

Temperatur bis 30 Grad

Am Montag und Dienstag klettert das Thermometer auf 25 bis 28 oder 29 Grad. Am Mittwoch könnte laut den Wetterexperten sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Am heissesten wird es allerdings nicht in der Ostschweiz, sondern in der Genferseeregion, in der Nordwestschweiz, im Unteraargau und im Wallis. Zum Wochenende steigt das Schauer- und Gewitterrisiko an.

Seltene Hitze im September

Ab 30 Grad sprechen Meteorologen von Hitzetagen. Diese sind laut Meteonews im September alles andere als üblich. «An den meisten Stationen im Mittelland wird nur etwa alle fünf bis zehn Jahre ein Hitzetag verzeichnet.»

Heisse September gab es in der Schweiz in den Jahren 1947 und 1987. 1947 wurden in Basel neun Hitzetage in Folge registriert. Mit 33,3 Grad war es damals schweizweit am heissesten. 1987 erlebte Vaduz Mitte September vier Hitzetage am Stück. An diese beiden Hitzewellen komme das Wetter der kommenden Woche jedoch nicht heran, schreibt Meteonews.

