Hochsprung trotz schlechten Wetters

Auf 1794 Meter über Meer eine Hochsprunglatte zu sehen, ist ungewöhnlich. Am Dienstagnachmittag verwandelte sich ein Teil des Hohen Kastens in eine Turnhalle und zog viele begeisterte Besucher an. Das düstere, regnerische Wetter bremste die Sportlerinnen und Sportler nicht. Mit dabei auf dem Hohen Kasten waren neben Nachwuchsathletinnen und -athleten auch Weltklasse-Athletinnen und -Athleten wie zum Beispiel Tim Duckworth (GBR), Cedric Dubler (AUS) oder auch Ashley Moloney (AUS).

Das zweite Jump & View ist die Einstimmung für den 45. Gesa-Cup in Altstätten. Dieser findet an Auffahrt am 30. Mai statt. Mehr Informationen: gesacup.ch.

(red.)