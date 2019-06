Rhein-Hochwasser: Lage entspannt sich

«Die Rheinvorländer mussten aus Sicherheitsgründen für Fussgängerinnen und Fussgänger unterhalb von Widnau und Lustenau gesperrt werden», heisst es bei der Internationalen Rheinregulierung. Seit dem frühen Dienstagmorgen stehen die Leute im Einsatz und beobachten die Lage.

So sah die Situation am Dienstagvormittag aus:

Quelle: vol.at/Ronny Vlach

Bei Diepoldsau stieg der Pegel des Rheins innerhalb von 36 Stunden um über zwei Meter an. Es flossen rund 1500 m3/s. So viel Wasser führt der Rhein nur alle paar Jahre. Seit dem Dienstagmittag ist der Pegel in Diepoldsau rückläufig.

Zwischen Domat-Ems und der Mündung der Landquart gilt die Gefahrenstufe 3, der maximale Pegel sollte um etwa 14 Uhr erreicht worden sein. Laut Meteoschweiz dürfte sich die Lage weiter entspannen. Am Mittwoch sind nur noch vereinzelt Niederschläge zu erwarten, bis Samstag gibt es dann keinen Regen mehr.

Dramatischer war die Situation im Kanton Uri. Der Pegel der Reuss schwoll gefährlich an und es gab eine Schlammlawine:



(red.)