Hochwasser: San Bernardino gesperrt

Von wegen Sommer: Der viele Regen in den letzten Tagen führt zum Teil zu prekären Situationen. Die Flüsse im FM1-Land führen viel Wasser, vereinzelt treten sie über die Ufer. Besonders im Kanton Graubünden ist die Lage angespannt. Die Autobahn A13 ist teilweise gesperrt (strassen.gr.ch). Der San-Bernardino-Tunnel kann weder Richtung Thusis noch Roveredo durchfahren werden. Dies, obwohl der Regen im seit Dienstag eher nachgelassen hat. Aufgrund der milden Temperaturen werden die Flüsse durch Schmelzwasser gespiesen. Auch im Vorland bleibt die Lage kritisch, der Rhein führt sehr viel Wasser.

Erneutes #Hochwasser heute #Mittwoch am #Rhein nach kräftigen Regenfällen in #Graubünden. Ich erwarte in der Mittagszeit/Nachmittag ein erneutes Fluten des Vorlandes, dies noch mehr als gestern! @fm1today @tvo_online @Rheintalonline @tagblatt_ch @Blickch @pegelalarm @Vorarlberg pic.twitter.com/j2x33XDfVw

