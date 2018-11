Hockney-Gemälde für 90 Mio. Dollar versteigert

War einem Käufer bei einer Auktion in New York über 90 Millionen Dollar wert: das Bild "Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)" des britischen Malers David Hockney. © KEYSTONE/EPA/JEROME FAVRE

Ein Kultgemälde des britischen Malers David Hockney wurde am Donnerstag bei Christie’s in New York für 90,3 Millionen Dollar verkauft. Der Preis stellt einen Rekord dar für ein Werk eines noch lebenden Künstlers.