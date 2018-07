Hört auf mit diesen Serien Remakes!

Sabrina total verhext wird von Netflix völlig neu produziert. © GettyImages

Netflix interpretiert die Kultserie «Sabrina total verhext» komplett neu. Dabei orientieren sich die Produzenten am Original-Comic aus den 70ern. Serien Remakes sind so ein Thema – viele von ihnen gehen komplett in die Hose. Hier findest du die schlimmsten.