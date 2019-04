Durch den Brand auf dem Sitzplatz wurde auch die Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Sie bleibt vorerst unbewohnbar. © Polizei Basel-Landschaft

Bei einem Brand auf dem Gartensitzplatz einer Wohnung in Therwil BL ist am frühen Sonntagmorgen auch die Wohnung in Mitleidenschaft gezogen worden. Es entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.