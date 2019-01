Hoher Sachschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus in Zürich

Für die Löscharbeiten wurde das Dach des Mehrfamilienhauses an der Rousseaustrasse im Zürcher Stadtkreis 10 stellenweise aufgebrochen. © Schutz & Rettung Zürich/Twitter

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich sind am Donnerstagabend mehrere Wohnungen beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. 15 Menschen wurden den Rettungsbehörden zufolge evakuiert. Sie konnten zunächst nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren.