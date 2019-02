Holdener und Zenhäusern überragend

Ramon Zenhäusern - zusammen mit Wendy Holdener im Team-Wettbewerb unschlagbar © KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Die Schweiz gewinnt an den Weltmeisterschaften in Are ihre bereits vierte Medaille, die zweite in Gold. Die Equipe um Wendy Holdener und Ramon Zenhäusern wird erstmals Weltmeister im Team-Wettkampf.