Hollywood-Stern für F. Gary Gray

Der Regisseur F. Gary Gray (links) wird mit einem Hollywood-Sternchen geehrt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

«Fast & Furious 8»-Regisseur F. Gary Gray wird mit einer Sternenplakette auf Hollywoods «Walk of Fame» verewigt. Am 28. Mai soll der afroamerikanische Filmemacher den Stern auf der berühmten Flaniermeile enthüllen. Dies teilten die Verleiher am Donnerstag (Ortszeit) mit.