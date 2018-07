Hollywood-Stern von Donald Trump zertrümmert – schnelle Reparatur

Die Sternplakette in Hollywood von Donald Trump, die der aktuelle US-Präsident im Jahr 2007 erhalten hatte, ist am Mittwoch erneut zerstört worden. © KEYSTONE/AP

Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods «Walk of Fame» ist am Mittwoch erneut beschädigt worden. Der Vorfall habe sich in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) am Mittwoch ereignet, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.Ein 24-jähriger Mann sei festgenommen worden.