Holpriger Start beim ersten Online-Casino

C.M* ist sauer. Der Ostschweizer spielt gerne Online-Glücksspiele. Nach Annahme des neuen Schweizer Geldspielgesetzes im vergangenen Jahr wurden die meisten der international gängigen Seiten gesperrt. Mit dem neuen Gesetz wurde aber auch der Weg frei für Schweizer Online-Casinos, so zum Beispiel «Jackpots.ch», ein Angebot des Grandcasinos in Baden. Als schweizweit erstes seiner Art ist das lizenzierte Online-Casino am Freitag, 5. Juli, an den Markt gegangen. Der Ostschweizer Spieler C.M wollte es sogleich ausprobieren. «Die ganze Seite ist jedoch noch eine einzige Baustelle», sagt er.

300 Franken gewonnen, aber nicht erhalten

Viele der Spiele würden noch nicht funktionieren und gerade bei der Gewinnausschüttung sei es wiederholt zu technischen Problemen gekommen. «Ich habe 100 Franken in den Pott geworfen und 300 gewonnen. Als ich mir diese auszahlen lassen wollte, kam aber immer wieder eine Fehlermeldung». Seinen Gewinn hat C.M bis bis jetzt (Dienstagabend) noch nicht gesehen.

«Beim Support hiess es, ich müsse mich nur gedulden, die Auszahlung würde schon noch funktionieren. Das ist alles total unseriös», echauffiert sich der Ostschweizer Spieler. Komme dazu, dass das Online-Casino bei neuen Registrationen den Spielern verspreche, den Einsatz zu verdoppeln. «Auch das hat hinten und vorne nicht funktioniert».

Casino wiegelt ab

Beim Grandcasino Baden, Betreiberin von «jackpots.ch» will man von technischen Problemen aber nichts wissen. «Uns ist nichts bekannt», lässt sich Detlef Brose, CEO der Stadtcasino Baden AG zitieren. Seiner Meinung nach könne es bei der Auszahlung zu gar keinen technischen Problemen kommen, da diese, wie gesetzlich vorgeschrieben, nur per Banküberweisung möglich seien. Und, da sein Online-Casino am Freitag an den Markt gegangen sei, und die Banken über das Wochenende keine Auszahlungen tätigen, dürfe sich das Problem in der Folgewoche von alleine lösen. Dies ist jedoch nicht der Fall. C.M logt sich am Dienstag erneut ein, bei der Gewinnauszahlung erscheint wiederum eine Fehlermeldung. «Das kann doch nicht sein», sagt der Ostschweizer.

Erst nach mehrmaligem Nachfragen beim Support des Online-Casinos erhielt er eine Erklärung: «Wegen den vielen Anmeldungen seit dem Start am Freitag kann es zeitweise zu Problemen bei Ein- und Auszahlungen kommen.»

«Alles Schönfärberei»

Für C.M ist diese Erklärung alles andere als zufriedenstellend. Es sei ein Witz, dass das Casino mit einer solch fehlerhaften Seite an den Start gegangen sei. Dazu, dass noch nicht alle Spiele, wie zum Beispiel Roulette oder Poker, spielbar seien, heisst es beim Grandcasino Baden: «Das Spielangebot eines Schweizer Online-Casinos bedarf einer vorgängigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Zurzeit besteht unser Angebot, welches nun laufend erweitert wird aus 50 Spielen».

Grundsätzlich sei man mit dem Start von «Jackpots.ch» sehr zufrieden. «Die Anzahl der Registrierungen liegt über unseren Erwartungen», so CEO Detlef Brose. Für C.M sind die Ausführungen des Casinos jedoch Schönfärberei. «Das erste Online-Casino der Schweiz funktioniert noch überhaupt nicht». Und: «Mich hat das Casino als Kunde verloren».

*Name der Redaktion bekannt

(mas)