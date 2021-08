Die Bergung des VBSG-Busses ist mittlerweile abgeschlossen. Dieses Unterfangen gestaltete sich schwierig. «Ausgerückt sind drei Vierachs-Bergungsfahrzeuge für den Schwerverkehr», sagt Christian Freitag, Geschäftsführer der Autohilfe Ostschweiz AG, welche die Bergung durchgeführt hat. «Das Problem bei der Bergung war die Hochspannungsleitung, die über der Strasse verläuft. Gegenüber dieser musste stets fünf Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden.» Die Hochspannungsleitung wurde sicherheitshalber abgeschaltet, wie Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today mitteilt. Zu Versorgungsunterbrüchen in angrenzenden Gebäuden sei es deswegen aber nicht gekommen.

Die eingeschränkten Platzverhältnisse sorgten für schwierige Bedingungen für die Einsatzkräfte. Trotzdem konnte der Einsatz zügig abgeschlossen werden. Bei der Bergung war Vorsicht gefragt. «Der Bus ist wahrscheinlich nur leicht beschädigt und reparierbar, deshalb war es besonders wichtig, dass die Karosserie nicht weiter beschädigt wird», erklärt Christian Freitag.

Wasserrohrbruch am frühen Morgen

Zum Wasserrohrbruch war es am am Mittwoch um 6.45 Uhr beim Pumpwerk bei der Fürstenlandbrücke gekommen. «Es wurden viel Geröll und Schlamm auf die Strasse geschwemmt», sagt Dionys Widmer gegenüber FM1Today. Wie es zum Rohrbruch kam, ist noch nicht bekannt. «Wir wissen noch nicht, was defekt ist.»