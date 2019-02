Drei Pferde von SBB-Zug erfasst

Auf Nachfrage bestätigt die Kantonspolizei Thurgau den Vorfall. «Kurz nach 21 Uhr wurden drei Pferde auf der Strecke zwischen Horn und Goldach von einem Zug erfasst», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Die genauen Umstände, wie es zu diesem Unfall kommen konnte, würden nun abgeklärt werden.

Die Pferde erlagen noch auf den Gleisen ihren schweren Verletzungen. Personen kamen dabei keine zu Schaden. Nebst der SBB-Interventionseinheit, welche mit dem Lösch- und Rettungszug ausrückte, standen auch die Kantonspolizei Thurgau sowie private Helfer im Einsatz.

Gemäss der SBB-Medienstelle sind keine Hintergründe zum Vorfall bekannt. Der Tierhalter sei der Polizei bekannt und man werde mit ihm das Gespräch suchen. Wie gross der Schaden am Thurbo-Zug ist, könne noch nicht beziffert werden. Bahnbetrieblich konnte die Strecke bereits in der Nacht wieder freigegeben werden.

Bereits am frühen Sonntagmorgen gab es in Wollerau auf der Autobahn A3 Richtung Zürich einen Vorfall mit Pferden. Ein Autofahrer kollidierte mit zwei freilaufenden Pferden, die von einem Hof in der Nähe der Autobahn abgehauen waren. Sowohl der Autofahrer, als auch die beiden Pferden starben beim Unfall.

(red.)