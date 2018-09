Hotel in Grenchen SO wegen Brands evakuiert – keine Verletzten

Ein Mitarbeiter der Einsatzzentrale der Solothurner Kantonspolizei bestätigte in der Nacht auf Donnerstag auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA entsprechende Medienberichte.

Die Meldung über das Feuer am Marktplatz ging gegen 22.20 Uhr ein, wie mehrere Medien unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichteten. Die Feuerwehr war demnach mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Löschkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle.

Insgesamt mussten 20 Hotelgäste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Am Abend war über der Stadt ein Gewitter niedergegangen. Augenzeugen berichteten, dass ein Blitz in das Gebäude eingeschlagen habe. Die Polizei will im Verlauf des Vormittags weitere Angaben mitteilen.

(SDA)