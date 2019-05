Houston verliert bei Titelhalter Golden State

Clint Capela (ganz links) bei der Blockarbeit unter Houstons Korb droht nun mit den Rockets gegen Golden State das Playoff-Ausscheiden © KEYSTONE/FR171023 AP/ERIC CHRISTIAN SMITH

Die Houston Rockets mit Clint Capela unterliegen in den Playoff-Viertelfinals bei NBA-Titelhalter Golden State Warriors mit 99:104. Damit liegt Houston in der Serie mit 2:3 zurück.Golden State verfügt somit über zwei Matchbälle für den Einzug in den Conference-Final.