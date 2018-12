Houston zurück in der Spur

Clint Capela deckt Gegenspieler Jrue Holiday © KEYSTONE/FR111446 AP/BUTCH DILL

Die Houston Rockets setzen ihre Aufholjagd in der NBA mit einem 108:104-Erfolg bei den New Orleans Pelicans fort.Am 9. Dezember stand Houston als Vorletzter der Western Conference da. 21 Tage später ist das Team des Genfers Clint Capela zurück in der Spur.