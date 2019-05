Huawei-Finanzchefin kämpft gegen Auslieferung

Die Finanzchefin von Huawei Meng Wanzhou am Mittwoch auf dem Weg zum Gericht in Kanada. © KEYSTONE/AP The Canadian Press/DARRYL DYCK

Die in Kanada auf Kaution freigelassene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou will sich mit aller Kraft gegen ihre Auslieferung in die USA wehren. Dies sagten Mengs Anwälte am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Anhörung der 47-Jährigen vor einem Gericht in Vancouver.