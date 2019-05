Huawei zieht erneut vor Gericht

Der chinesische Netzwerkausrüster und Handy-Konzern Huawei nimmt einen weiteren Anlauf, um das gegen ihn verhängte US-Handelsverbot anzufechten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARK SCHIEFELBEIN

Der chinesische Netzwerkausrüster Huawei hat einen weiteren Versuch gestartet, das gegen ihn erteilte Handelsverbot in den USA für verfassungswidrig erklären zu lassen. Der Konzern stellte am Dienstagabend einen entsprechenden Antrag bei einem Bezirksgericht in Texas.