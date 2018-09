Huber Fine Watches & Jewellery – eine 90-jährige Liebesgeschichte für Vaduz

Begonnen hat die Huber Erfolgsgeschichte mit Jules Huber in Thun. Wie kam es zur Gründung von Huber Fine Watches & Jewellery in Liechtenstein?



Zuerst einmal war es überhaupt keine Erfolgsgeschichte. Mein Grossvater Jules war in seinen jungen Jahren ein Wanderuhrmacher. Dies hatte ihn damals in die Region gelockt. Das Rheintal hatte beidseits des Rheins gut situierte Bewohner, und so klopfte er bei den Wohlhabenden an die Tür, in der Hoffnung, eine Tisch-, Wand- oder Kaminuhr wieder in Gang bringen zu können. Zu der Zeit steckten die Armbanduhren noch in den Kinderschuhen. Auf einer seiner Reisen durch Liechtenstein hatte er sich in Wiggi Thöny aus Schaan (Restaurant Linde) verliebt. Zur Hochzeit schenkte die Familie dem jungen Paar einen Teil der Liegenschaft Städtle 34, wo dieses dann 1928 sein erstes Geschäft eröffnete. Wir sind der Familie Thöny heute noch dankbar dafür.

«Der Tradition verpflichtet, der Zukunft verbunden », schrieben Sie anlässlich der Eröffnung des «Weissen Würfels» in Vaduz. Welches sind traditionelle Werte, die auch in Zukunft für Sie und Huber Fine Watches & Jewellery wichtig sind?

Für uns als Familienunternehmen sind die grundlegenden Werte wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und Loyalität gegenüber unseren Kunden und Lieferanten entscheidend. Ich denke und handle langfristig. Der Umsatz steht nicht an erster Stelle, sondern der zufriedene und glückliche Kunde.

Heute hat Huber Fine Watches & Jewellery drei Geschäftsstellen in Vaduz, eine in Lech am Arlberg und eine im Grand Resort Bad Ragaz. Wie lässt sich der Erfolg über neun Jahrzehnte erklären? Was ist das Erfolgsgeheimnis?

So banal es sich anhört, es gibt kein Geheimnis. Wir hatten das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Mein Beitrag war es, zur gegebenen Zeit meistens das Richtige getan zu haben. Ich bin dankbar, dass mir das Unternehmen heute noch die Gelegenheit bietet, jeden Tag etwas Kreatives zu tun.

Wie stellen Sie sicher, dass Huber auch in Zukunft weiterhin erfolgreich sein wird?

Durch ehrliche und harte Arbeit. Der qualitative Anspruch muss täglich hinterfragt werden. Die Hardware mit fünf Geschäften an drei Standorten stimmt, die Vielfalt unserer einzigartigen Auswahl an Uhren und Schmuck ist gegeben. Jetzt müssen wir noch mehr an unserer Software arbeiten, d. h. noch bessere Gastgeber sein und unsere Mitarbeitenden noch intensiver schulen.

Geschichte – 90 Jahre Familientradition