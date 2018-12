Huber Uhren und Schmuck: Brillanz, Leidenschaft und Handwerkskunst

Wird präsentiert von:

Norman J. Huber hat auf dem Fundament, das ihm seine Grosseltern, sein Vater und sein Onkel überlassen haben, über mehrere Jahrzehnte ein Haus der besten Marken der Welt erschaffen. «Unsere Uhrenmarken, Vintage-Raritäten und exklusiven Schmuckstücke treffen bei uns auf Menschen, die allesamt eines vereint: die Leidenschaft für Präzision, Brillanz und echtes Handwerk», meint Norman J. Huber und weist stolz auf zufriedene Kunden aus aller Welt hin.

Neue 5-Sterne-Boutique

Neuerdings zählen gar Hotelgäste zu seinen Kunden: Vor einem Jahr hat Norman J. Huber mit der Eröffnung einer kleinen, feinen Boutique im 5-Sterne-Haus Grand Resort Bad Ragaz nämlich ein weiteres Kapitel in der 90-jährigen Unternehmensgeschichte geschrieben. Und die Boutique kommt an: Die Gäste würden nicht nur den Aufenthalt geniessen, sondern auch den 5-Sterne-Service in der Huber-Boutique, so Norman J. Huber.

Gefühle sichtbar machen

Neben der Boutique in Bad Ragaz betreibt Huber Fine Watches & Jewellery weitere vier Geschäfts-stellen in Vaduz und in Lech am Arlberg. In der Weihnachtszeit ticken hier die wertvollsten Uhren und strahlen die exquisitesten Schmuckstücke – besonders im Weissen Würfel, wo schon der Be-such fast wie Weihnachten ist. Hier werden echte Glücksmomente geschenkt. Dies ist auch das Credo von Norman J. Huber und seinem Team: genau die Schätze zu finden, welche die Persönlichkeiten der Kunden komplettieren. Das Huber-Team macht mit seinen edlen Handwerks-Schätzen Gefühle sichtbar. Mit viel Liebe fürs Detail, Herzlichkeit und persönlicher Beratung, mit dem Fach-wissen der langjährigen Mitarbeiter und nicht zuletzt mit einem einzigartigen Qualitätsverständnis.