Hüberli/Betschart greifen nach einer WM-Medaille

Nina Betschart (links) und Tanja Hüberli greifen an der Beachvolleyball-WM in Hamburg nach den Medaillen © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Tanja Hüberli/Nina Betschart dürfen an der Beachvolleyball-WM in Hamburg weiter von einer Medaille träumen. Das Schweizer Duo steht nach einem Dreisatzsieg gegen Barbara/Fernanda in den Halbfinals.