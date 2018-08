Hürden für Luzern und Basel bekannt

Zunächst müssen sich die Basler gegen die Niederländer von Vitesse Arnhem durchsetzen. Der andere in der Europa-League-Qualifikation vertretene Schweizer Klub, der FC Luzern, würde in den Playoffs entweder auf die Engländer von Burnley oder die Türken von Basaksehir treffen. Zunächst müssen sich die Innerschweizer in der 3. Qualifikationsrunde aber gegen die Griechen von Olympiakos Piräus durchsetzen.

Die 3. Qualifikationsrunde wird am Donnerstag und am Donnerstag in einer Woche ausgespielt, die Playoffs sind für den 23. und 30. August terminiert.

(SDA)