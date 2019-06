Hunderte Fische sterben im Rödelbach

Das Amt für Umwelt, die Jagd- und Fischereiverwaltung sowie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden wurden am Freitagabend aufgeboten. Ab dem Zufluss in die Sitter konnten bachaufwärts auf einer Strecke von etwa zwei Kilometer wurden mehrere hunder tote Fische gefunden. Es sei von einem Totalschaden auszugehen und kein einziger Fisch dürfte die Gewässerverschmutzung in besagtem Abschnitt überlebt haben.

Die Ursache dieser gravierenden Gewässerverschmutzung werden ermittelt. Die Hitze und somit eine Gewässererwärmung und mögliche Austrocknung dürften jedoch primär nicht verantwortlich sein.

(red.)