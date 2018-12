Hunderte Flugausfälle wegen Wintersturms in den USA

Am Donnerstag sind viele Flüge in den USA aufgrund eines Wintersturms ausgefallen oder waren stark verspätet. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/NOREEN NASIR

Wegen eines heftigen Wintersturms sind in den USA mitten in den Weihnachtsferien hunderte Flüge gestrichen worden. Nach Angaben der Internetseite FlightAware wurden am Donnerstag rund 800 Verbindungen abgesagt. Mehr als 6500 Flüge hatten zudem Verspätung.