Hunderte Liter Salzsäure bei Hallenbad ausgelaufen

In einem Nebenraum des Hallenbades Liebrüti in Kaiseraugst AG sind am Freitagabend mehrere hundert Liter Salzsäure ausgelaufen. Nach Angaben der Kantonspolizei Aargau befanden sich die Badegäste aber «nie in akuter Gefahr».