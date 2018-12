Hunderte demonstrieren gegen Ausschaffungen

Hunderte Migrantinnen und Migranten protestierten am Samstag auf dem Berner Bundesplatz gegen Ausschaffungen. © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Mehrere hundert Migrantinnen und Migranten und mit ihnen solidarische Personen haben am Samstag in Bern gegen Ausschaffungen protestiert. Menschen sollten freiwillig wählen dürfen, ob sie in eine Land zurückkehren oder nicht, lautete eine der Forderungen.