Hunderte Migranten demonstrieren in der Grenzstadt Tijuana

Aus Süden gekommene Migranten stehen vor einer Unterkunft in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana. © KEYSTONE/AP/RODRIGO ABD

In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana haben hunderte Migranten aus Zentralamerika demonstriert. Sie marschierten am Donnerstag zur El-Chaparral-Brücke nahe des Grenzübergangs nach Kalifornien und forderten, in die USA eingelassen zu werden.