Hunderte Norweger an Mission Impossible Premiere

Rund 1800 eingefleischte "Mission-Impossible"-Fans pilgerten am Mittwochabend zur Filmpremiere auf den Preikestolen. Der Berg ist in der neusten Folge der Actionfilmreihe zu sehen. (Archivbild)

Die norwegische Premiere des Actionthrillers «Mission: Impossible – Fallout» hat am Mittwochabend rund 1800 Menschen auf den Preikestolen gelockt, wie Medien am Donnerstag berichteten. Der Berg am Rand des Lysefjords im Westen Norwegens ist im Film zu sehen.