Inflation: Venezuela streicht fünf Nullen

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat am Mittwoch eine Währungsreform in seinem von Mega-Inflation geplagten Land angekündigt und gleichzeitig neue Banknoten vorgestellt. © KEYSTONE/MIRAFLORES PRESS OFFICE /HANDOUT

Angesicht der galoppierenden Inflation in Venezuela will die sozialistische Regierung fünf Nullen aus der Landeswährung streichen. Zudem soll der Bolívar künftig an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt sein.