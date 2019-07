ICC spricht Ex-Rebellenchef der Kriegsverbrechen schuldig

Der ehemalige kongolesische Rebellenchef Bosco Ntaganda vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/TOUSSAINT KLUITERS

Der ehemalige kongolesische Rebellenchef Bosco Ntaganda ist der Kriegsverbrechen im Kongo schuldig gesprochen worden. Ntaganda wurde am Montag vom Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag in allen 18 Anklagepunkten für schuldig befunden.