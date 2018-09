«Ich finde das fast schon feige»

Auf Twitter wirft diese Geschichte hohe Wellen. Eine Frau aus den USA erzählt die Geschichte ihres Tierarztes: Er berichtet, dass 90 Prozent seiner Kunden nicht dabei sein wollen, wenn ihr Tier eingeschläfert wird. Das zerreisse ihm das Herz, weil die Tiere in ihren letzten Minuten nicht bei ihren Liebsten sein könnten, sondern panisch nach ihnen suchen und dann verzweifelt sterben müssten.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me

— jessi dietrich (@jessi_dietrich) July 27, 2018