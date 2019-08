«Ich kann etwas vom Eheglück erahnen»

Pfarrer bereiten viele Paare auf die Ehre vor. (Symbolbild) © iStock

Selbst dürfen sie nicht heiraten, ihr Job besteht aber unter anderem darin, Menschen in den ewigen Bund der Ehe zu führen: katholische Pfarrer. Doch wie kann jemand Tipps für eine Situation geben, die er selbst nie so erlebt hat? Roland Eigenmann, Pfarrer in Rorschach, gibt Auskunft.