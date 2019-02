Iihuttlätä: «Es gehört einfach zur Kultur»

«Die Fasnacht Mels ist wie das Openair St.Gallen, einfach besser», ruft ein Besucher in der Menge. Für ihn ist es Pflicht, an der «Iihuttlätä» mit von der Partie zu sein. Und damit ist er nicht allein. Schätzungsweise kommen zwischen 1000 und 1500 Besucherinnen und Besucher zusammen.

«Die ‹Iihuttlätä› ist natürlich ein Highlight, aber die ganze Fasnacht in Mels ist schön und gesellig. Dafür nehmen viele gleich einige Tage frei», sagt Peter Hug von der Fasnachtsgesellschaft Mels gegenüber FM1Today.

«Böllekönig» regiert bis Aschermittwoch

Sogar der St.Galler Regierungspräsident Stefan Kölliker gibt sich die Ehre und wünscht den Melsern eine «gefreute» Fasnacht. Bevor alles losgeht, übergibt Gemeindepräsident Guido Fischer die Schlüssel des Rathauses an den diesjährigen «Böllekönig», den Chef der Fasnacht.

Dieses Jahr nennt sich der «Böllekönig» «Musikus Markus vom Nipberg der Erste». Er sei schon oft gefragt worden, wie man denn der Chef der Fasnacht wird. «Wahrscheinlich habe ich einfach die letzten 40 Jahre am dümmsten getan. Man kann das aber nicht so genau sagen. König wird, wer viel für die Fasnacht macht», sagt Musikus Markus. Bis am Aschermittwoch regiert er ganz «Böllehuuse». «In dieser Zeit ist mir wichtig, dass alle Huttlis originell und friedlich sind und dass alle Freude an der Melser Fasnacht haben.»

Frisch aus dem Bett

Pünktlich um sechs Uhr legen die verschiedenen Guggen los und die Menge johlt und jubelt. Die Melser haben sich bei der Verkleidung nicht lumpen lassen und sich in ihre besten Fasnachtskostüme geworfen.

«In Walenstadt läuft noch nichts, deswegen kommen wir hierher. Am Morgen der ‹Iihuttlätä› bin ich immer dabei. Es ist einfach eine geile Sache. Party und schöne Menschen, was will man mehr?», sagt Dario aus Walenstadt.

Einige dürften schon die ganze Nacht durchgemacht haben, um dann das Morgen-Spektakel nicht zu verpassen. Andere kommen frisch aus dem Bett und müssen sich erst noch ganz aus dem Schlaf kämpfen. Die Stimmung aber könnte besser nicht sein.

«Go, go Power Rangers»

«Ich bin mit der Fasnacht gross geworden und Mels gehört einfach dazu. Es ist toll, dass am Morgen früh die Guggenmusik schon spielt», sagt Sarah Mengini aus Fläsch. Die Melser Fasnacht dauert noch bis am Dienstag. «Da ist man einfach dabei», sagt Mengini. Die Fasnacht Mels sei fest im Kalender verankert und das nicht nur für die Melser.

Salomé aus Walenstadt lässt sich die Party auch nicht entgehen. «Die Fasnacht gehört einfach zur Kultur und in Walenstadt läuft am Morgen noch nichts. Zu Beginn ist es schon schwer, so früh aufzustehen und feiern zu gehen. Aber dann wird es richtig cool», sagt sie. Salomé ist mit ihren Freundinnen als Power Rangers an die Fasnacht gekommen – sie werden wohl noch eine Weile bleiben. «Zeit zum Verwandeln – go, go Power Rangers!», rufen sie und verschwinden in der Menge.

Nach dem Auftakt auf dem Dorfplatz ist natürlich noch lange nicht Schluss. Die Besucherinnen und Besucher verteilen sich in den Melser Beizen, in denen sie wohl sicher bis am Mittag bleiben werden. Danach findet die Kinderdisco statt – und die Besucher vom Morgen dürften dann den Schlaf nachholen, den sie in dieser Nacht verpasst haben.