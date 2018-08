Ilaria Käslin wird Fünfte am Balken

Am Ende wies Käslin einen Rückstand von sieben Zehntel auf die drittklassierte Französin Marine Boyer auf. Gold holte die Niederländerin Sanne Wevers. Die Olympiasiegerin von 2016 an diesem Gerät zeigte eine nahezu fehlerfreie Vorstellung und steigerte sich im Vergleich zur Qualifikation um mehr als einen halben Punkt. Silber holte die Belgierin Nina Derwael, die Europameisterin am Stufenbarren.

Im Gegensatz zur Qualifikation, die sie als Dritte beendet hatte, gelang Käslin ihre Übung im Final nicht mehr ganz so souverän. Sowohl die Punktzahl für die Ausführung wie auch der Schwierigkeitsgrad waren nicht mehr ganz so hoch wie am Donnerstag. Zudem beendete Käslin wie vor zwei Jahren Bern, als sie als Vierte eine Medaille nur um wenige Tausendstel verpasste hatte, eine Sekunde zu spät.

(SDA)