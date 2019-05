Illegale Jagd auf Elefanten in Afrika rückläufig

Elefanten werden vor allem wegen der Stosszähne aus Elfenbein gejagt und getötet. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Die illegale Jagd auf Elefanten in Afrika ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Seit 2011 habe sich die Zahl der getöteten Tiere mehr als halbiert, hiess es am Dienstag in einem Bericht der internationalen Artenschutzkonferenz Cites.