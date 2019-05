Illegaler Tierhandel aufgedeckt

Mehrere Personen erstatteten bei der Landespolizei Vorarlberg Anzeige wegen illegalen Tierhandels. Die Polizei ging dem Verdacht nach, dass auf einem Parkplatz in Dornbirn einen Warentausch stattfinden soll. Dort warteten mehrere Schweizer auf zwei serbische Lieferanten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchten diese erfolglos zu flüchten.

Die Beamten stellten unter der Anweisung des Landesveterinäramtes elf Katzen und Hunde sicher. «Es ist offensichtlich versucht worden, illegal die Tiere an Schweizer Endkunden zu liefern», sagte Amtstierarzt Norbert Greber gegenüber ORF Vorarlberg. Er geht davon aus, dass der Transport nicht korrekt abgelaufen ist. Die Käfige, in denen die Hunde untergebracht waren, seien klein gewesen und die Tiere seien teilweise zu viert oder fünft in einem Käfig gewesen. Zudem hätten die Tiere starken Durst gehabt. Deshalb könne man laut Greber davon ausgehen, dass sie schon seit längerer Zeit kein Wasser bekommen hätten. Ausserdem fehlten den Serben für die Tiere die notwendigen Papiere und Untersuchungen.

Die Tiere wurden im Tierschutzheim Dornbirn untergebracht. Gegen den 31- und 33-jährigen Serben wird Anzeige erstattet.

(Landespolizeidirektion Vorarlberg/red.)