Im Führerstand von St.Gallen nach Luzern

Herisau aus der Sicht des Lokführers © Andrea Jerger

So hast Die wunderschöne Bahnstrecke von St.Gallen über Wattwil nach Luzern mit dem Voralpenexpress kennen viele. Doch so hast du diese Zugfahrt noch nie gesehen. Wir fahren im neuen Zug im Führerstand mit. In Echtzeit.