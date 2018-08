Imhof gewinnt Bronze in der Einzelverfolgung

Claudio Imhof gewinnt in Glasgow EM-Bronze in der Einzelverfolgung © KEYSTONE/AP dpa/JENS BUETTNER

Claudio Imhof gewinnt an den Bahn-Europameisterschaften in Glasgow seine zweite Medaille. Nach Silber mit dem Schweizer Bahnvierer holt der 27-jährige Thurgauer in der Einzelverfolgung Bronze.