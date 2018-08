Claudio Imhof kann EM-Bronze in der Einzelverfolgung holen © KEYSTONE/AP dpa/JENS BUETTNER

Claudio Imhof erhält heute Abend kurz nach 20.00 Uhr die nächste Chance auf einen Medaillengewinn an den Europameisterschaften in Glasgow.Der 27-jährige Thurgauer, tags zuvor im Omnium Achter, qualifizierte sich in der 4-km-Einzelverfolgung als Viertschnellster für das Rennen um Bronze.