Immer mehr Masern-Tote auf Philippinen

Auf den Philippinen sind seit Anfang Jahr 136 Menschen an einer Maserninfektion gestorben, fast die Hälfte davon waren Kleinkinder. Insgesamt erkrankten bisher 8443 Menschen an Masern.

Auf den Philippinen fordert ein Masernausbruch immer mehr Opfer, viele davon sind kleine Kinder. Die Zahl der an dem hochansteckenden Virus Gestorbenen liege inzwischen bei 136 seit Jahresbeginn, teilte das Gesundheitsministerium in Manila am Montag mit.