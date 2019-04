Immer mehr haben Hochschul-Abschluss

In Schweizer Grossstädten wächst der Anteil an Akademikern und Akademikerinnen. In Zürich machen Hochschulabgänger schon beinahe die Hälfte der Wohnbevölkerung aus. Ist das Projekt ''Hochschulgebiet Zürich Zentrum'' HGZZ (Bild) erst einmal realisiert, dürften es noch mehr werden. (Archivbild) © Keystone/HERZOG UND DE MEURON

In den Schweizer Grossstädten haben zwei von fünf Personen einen Hochschulabschluss. In Zürich sind es sogar fast die Hälfte. In 172 Städten und städtischen Gemeinden machen Akademiker etwa ein Drittel aus, im Gesamtschweizer Durchschnitt etwas mehr als ein Viertel.