Immer wieder dieselben Orte

Wir kennen es alle: Im Ausgang landen wir immer wieder in der gleichen Bar und gehen gerne an die immer selben Orte zum Städtetrip oder in die Badeferien. Dänische Forscher haben nun in «Nature Human Behaviour» eine Studie präsentiert, die diesem Phänomen auf den Grund geht.

Laut den Forschern gibt es eine sogenannte maximale «Orte Aufnahmefähigkeit» für jeden Menschen. Nach der Standort-Analyse von 40’000 Smartphone-Usern weltweit, konnten die Forscher diese Aufnahmefähigkeit auf 25 Orte bestimmen.

Diese Orte, die der Mensch regelmässig besucht, bleiben über den Zeitraum von Monaten und Jahren gleich. Orte werden durch die Distanz zwischen ihnen definiert. Im Heimatort ist diese Distanz natürlich kürzer, weiter weg davon werden die Orte grosszügiger erfasst.

Kommt ein neuer Ort bei einem Menschen hinzu, verschwindet dafür ein alter. Die untersuchten Personen «sammeln» also nicht immer neue Orte, sie verändern nur ihren Besuchs-Zyklus.

Wieso die «Orte Aufnahmefähigkeit» genau auf 25 beschränkt ist, geht aus der Studie nicht hervor. Zeit spielt jedoch nicht so eine grosse Rolle. Sune Lehmann, einer der Forscher der Technischen Universität von Dänemark, vergleicht die Aufnahmefähigkeit der Orte eines Menschen mit jener, mit der eine Person mit verschiedenen Leuten soziale Kontakte pflegt. Diese ist laut dem Forscher Robin Dunbar auf 150 beschränkt, sie wird deshalb auch «Dunbar Nummer» genannt.

Die Studie ist insofern auch spannend, dass sie zeigt, wie wichtig Smartphones für Forscher geworden sind. So nutzte Lehmann eine Tracking-App namens Lifelog. Der Forscher sieht den Nutzen seiner Studie für Firmen wie Facebook und Google, die mit ihren Apps rasch merken, ob ein User einen neuen Ort in sein Leben aufgenommen hat und entsprechend passende Werbung ausspielen können.

(rr)