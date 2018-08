Imran Khan als Ministerpräsident vereidigt

Pakistans neuer Regierungschef Imran Khan bei der Parlamentssitzung, in der er ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt wurde. © KEYSTONE/EPA PID HANDOUT

In Pakistan ist der frühere Cricket-Star Imran Khan als neuer Ministerpräsident ins Amt eingeführt worden. Der 65-jährige Khan wurde am Samstag bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Islamabad vereidigt.